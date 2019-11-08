Son Dakika Haberleri: Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldüren şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldüren şahıs yakalandı

Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldüren şahıs yakalandı

6 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde kavga ettiği şahsı öldürmek isterken babasını öldüren şüpheli yakalandı.

Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldüren şahıs yakalandı, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinde kavga ettiği şahsı öldürmek isterken babasını öldüren şüpheli yakalandı.


Araklı ilçesi Yolgören Mahallesi'nde 5 Ağustos tarihinde baba ve oğlunun bulunduğu araca açılan ateş sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, olaydan bir süre önce Mustafa Danışmaz (25) ile tartışan ve kavga eden E.G. (25), Bayram Halil Araklı Devlet Hastanesi yakınında baba oğula pusu kurdu. Baba oğulun bulunduğu araca silahıyla 3 el ateş eden E.G. olay yerinden kaçarken, açılan ateş sonucu aracın sürücü koltuğunda bulunan Abdullah Danışmaz (50) göğsünden yaralandı. Yaralı şahıs kaldırıldığı Bayram Halil Araklı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.G.'nin peşine düştü. Yaklaşık 3 ay boyunca kaçan şüpheli, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. E.G.'nin saklandığı evde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. - TRABZON

Trabzon, Araklı, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi Club Brugge'de Diagne kadro dışı bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:20:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldüren şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]