Kavga ettiği şahsın aracını çalıştırıp direğe çarptı
7 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, kaçan husumetlisinin olay yerinde bıraktığı aracını çalıştırıp elektrik direğine çarptı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, kaçan husumetlisinin olay yerinde bıraktığı aracını çalıştırıp elektrik direğine çarptı.
İddiaya göre, Mesudiye
Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan A.K ile S.Y, sokak üzerinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.K. üzerindeki kuru sıkı tabancayla S.Y.'ye ateş etti. S.Y. kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra A.K., S.Y.'nin olay yerinde bıraktığı aracını çalıştırıp yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler iki şahsıda gözaltına alarak karakola götürdü. Maddi hasar meydana gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak detaylı incelemek üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA
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