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Kavga ettiği şahsın dükkanına kurşun yağdırdı - Son Dakika

Kavga ettiği şahsın dükkanına kurşun yağdırdı

08.02.2022 18:00
Kavga ettiği şahsın dükkanına kurşun yağdırdı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir şahıs kavga ettiği oto tamircisinin iş yerine defalarca silahıyla ateş açtı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir şahıs kavga ettiği oto tamircisinin iş yerine defalarca silahıyla ateş açtı. Kurşunlar işyerine isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yeni Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesinde oto tamirciliği yapan A.S. ile iş yerine gelen ismi öğrenilemeyen şahıs arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Şahıslar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen şahıs, cebinden çıkardığı silahla defalarca çevreye ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar A.S.'ye ait iş yeri ve yanında bulunan iş yerine isabet etti. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, eli silahlı şahıs aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Ekipler olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)

Kavga ettiği şahsın dükkanına kurşun yağdırdı
Kavga ettiği şahsın dükkanına kurşun yağdırdı

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Kastamonu, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kavga ettiği şahsın dükkanına kurşun yağdırdı - Son Dakika


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