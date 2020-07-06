Kavga ettikleri arkadaşını balkondan aşağı attılar - Son Dakika

Kavga ettikleri arkadaşını balkondan aşağı attılar

- (Özel) Kavga ettikleri arkadaşını balkondan aşağı attılar Önce kavga ettiler, ardından balkondan aşağı attılar Güngören'de yaşadıkları evde aralarında tartışma çıkan kişiler, tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp sonra balkondan aşağı attılar.

- (Özel) Kavga ettikleri arkadaşını balkondan aşağı attılar

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Önce kavga ettiler, ardından balkondan aşağı attılar

İSTANBUL - Güngören'de yaşadıkları evde aralarında tartışma çıkan kişiler, tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp sonra balkondan aşağı attılar.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Cümbüş Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aynı evde kalan dört kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası kavga eden kişiler bir arkadaşını darp etmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen kişi balkona çıkarak yardım istedi. O esnada eline demir sopa alan bir kişi balkona çıkan arkadaşını darp etti. Şahıs, klimanın üzerine çıkarak bağırmaya başladı. Darp eden kişilerden biri klimanın üstüne olan arkadaşına bir tekme atarak ikinci kattan aşağıya attı.

"Onlardan biri gelerek adamı aşağı attı"

Görgü tanığı Emre Haykır o anları anlatarak, "Arkadaşları tarafından darp edilerek aşağı atıldı. İlk önce sokak sakinleri sakinleşmesi için adama konuşma yaptılar. Ardından arkadaşları eve çıktı demir sopayla arkadaşına vurmaya başladı. Onlardan biri gelerek adamı aşağı attı. Yere açıldı ayaklarının üzerine düştü" dedi.

"Adama vura vura adamı balkondan aşağı attılar"

Komşuları Bilal Yiğit, ilk başta şaka sandığını ama adamı aşağı attıklarını gördüğünü belirterek, "Saat 23.00 gibi balkonda oturuyordum. İçeriden bağrışma sesleri geldi. 4 kişi bir kişiye saldırıyordu kendini balkona attı darp edilen kişi. Önce havalandırmanın üstüne çıktı ben şaka yaptıklarını sandım. Sonra bunlar sopalarla vurmaya başladı. Ben bağırdım çağırdım ama adama vura vura adamı balkondan aşağı attılar. Adam Allah'tan yüzüstü yere düşmedi" ifadesini kullandı.

Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yerde yatan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptıktan sonra şahısların ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

(VB- MB- ÖY-

Güngören, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavga ettikleri arkadaşını balkondan aşağı attılar - Son Dakika
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