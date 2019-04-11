Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarı Yapılan Okulda Polislere Çiçekli Sürpriz Kutlama

Kavga İhbarı Yapılan Okulda Polislere Çiçekli Sürpriz Kutlama

47 dakika önce

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde okul bahçesinde kavga ihbarında bulunup, sevk edilen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı.

Kavga İhbarı Yapılan Okulda Polislere Çiçekli Sürpriz Kutlama, System.String[]
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde okul bahçesinde kavga ihbarında bulunup, sevk edilen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, kavga ediyormuş gibi yaparak, polise ihbarda bulundu. Okul bahçesine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmek için hareketlenmesi üzerine öğrenciler hep birlikte alkışlarla, Polis Haftası'nı kutladı. Polisler, sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Okul Müdürü Yunus Sağlam ise, "Ülkemizin güvenliğini ve huzurunu sağlayan Polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle öğrencilerimizle birlikte sürpriz yapmak istedik. Polise kavga ihbarında bulunduk. Ekipler okula gelince öğrencilerle sürpriz yaptık. Öğrencilerimiz çiçek ve çikolatayla polis ağabeylerine ikram ettiler" dedi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:22 Kaynak: İHA
Polis Haftası, Polis, kavga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı! İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kameralara Yansıdı Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:09:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarı Yapılan Okulda Polislere Çiçekli Sürpriz Kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]