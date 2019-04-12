Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarı Yapılan Okulda Polislere Çiçekli Sürpriz Kutlama

Kavga İhbarı Yapılan Okulda Polislere Çiçekli Sürpriz Kutlama

29 dakika önce

Kavga ihbarı yapılan okulda polislere çiçekli sürpriz kutlamaNİĞDE - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde okul bahçesinde kavga ihbarındabulunup, sevk edilen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı.

Kavga ihbarı yapılan okulda polislere çiçekli sürpriz kutlama

NİĞDE - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde okul bahçesinde kavga ihbarındabulunup, sevk edilen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı.
Okul bahçesinde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, kavga ediyormuş gibi yaparak, polise ihbarda bulundu. Okul bahçesine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmek için hareketlenmesi üzerine öğrenciler hep birlikte alkışlarla, Polis Haftası'nı kutladı. Polisler, sürpriz karşısındaşaşkınlıklarını gizleyemedi.
Okul Müdürü Yunus Sağlam ise, "Ülkemizin güvenliğini ve huzurunu sağlayan Polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümü münasebetiyle öğrencilerimizle birlikte sürpriz yapmak istedik. Polise kavga ihbarında bulunduk. Ekipler okula gelince öğrencilerle sürpriz yaptık. Öğrencilerimiz çiçek ve çikolatayla polis ağabeylerine ikram ettiler" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:39 Kaynak: İHA
Polis Haftası, Polis, kavga, Genel
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