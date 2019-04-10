Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarı Yapılan Okulda Polislere Sürpriz Kutlama

Kavga İhbarı Yapılan Okulda Polislere Sürpriz Kutlama

2 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kavga ihbarında bulunup, sevk edilen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı.

Kavga İhbarı Yapılan Okulda Polislere Sürpriz Kutlama, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kavga ihbarında bulunup, sevk edilen polis ekiplerinin  Polis Haftası'nı kutladı.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, kavga ediyormuş gibi yaparak, polise ihbarda bulundu. Okul bahçesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmek için hareketlenmesi üzerine öğrenciler hep birlikte alkışlarla, Polis Haftası'nı kutladı. Polisler, sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

- Adana
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:00 Kaynak: DHA
Polis Haftası, Polis, kavga, Güncel
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