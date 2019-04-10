Kavga İhbarı Yapılan Okulda Polislere Sürpriz Kutlama

ADANA'nın Kozan ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kavga ihbarında bulunup, sevk edilen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kavga ihbarında bulunup, sevk edilen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı.



Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, kavga ediyormuş gibi yaparak, polise ihbarda bulundu. Okul bahçesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmek için hareketlenmesi üzerine öğrenciler hep birlikte alkışlarla, Polis Haftası'nı kutladı. Polisler, sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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