Kavga ihbarına gelen jandarmalara meşale ve bayrak sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavga ihbarına gelen jandarmalara meşale ve bayrak sürprizi - Son Dakika

Kavga ihbarına gelen jandarmalara meşale ve bayrak sürprizi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarmayı arayıp asılsız kavga ihbarında bulunan bir grup genç, mahalleye gelen ekipleri meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşıladı.

Kavga ihbarına gelen jandarmalara meşale ve bayrak sürprizi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarmayı arayıp asılsız kavga ihbarında bulunan bir grup genç, mahalleye gelen ekipleri meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşıladı.

Kırsal İsaören Mahallesi'nde bir grup genç, jandarma ekiplerine moral vermek amacıyla, 156 ihbar hattını arayarak kavga ihbarında bulundu.

Bu sırada mahalle meydanında hazırlık yapan gençler, kavgaya müdahale etmek için gelen jandarma personelini meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşıladı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan mahalleli, ekiplere Türk bayrağı hediye etti.

Gençler fotoğraf çektirdiği jandarma personeliyle asker selamı verdi.

Mahalle sakinlerinden Hamza Ceylan, "Devletimizin ve askerimizin her zaman yanındayız. Son zamanlarda şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Yapılan saldırıları kınıyoruz." dedi.

Sürpriz karşılamaya önce şaşıran sonra sevinen jandarma personeli gençlere teşekkür ederek mahalleden ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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