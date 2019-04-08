Kavga İhbarına Gelen Polise Pasta Sürprizi

Bolu
'da kavga
çıktığı ihbarı üzerine İzzet Baysal
Caddesi'ne gelen polis ekipleri, Bolu Ülkü Ocakları üyelerinin hazırladığı sürprizle karşılaştı.
İzzet Baysal Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis Haftası
dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan polis ekipleri, kavga edenleri ayırmak için guruba müdahale etmeye başladı
Bunun üzerinekavgayı bırakan grup, polisleri alkışladı, kompeti attı ve dev Türk bayrağı açarak Polis Haftasını kutladı.
Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri, Bolu Ülkü Ocakları üyelerine teşekkür etti.
Daha sonra Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül
tarafından polislere pasta ikram edildi.
Akgül, yaptığı konuşmada, ülkücü gençler olarak olarak polisi bu kutlu gününde her daim yanında olduklarını, ülkücü gençliğin polisi üzmeyeceği, her daim mutlu edeceğini belirtmek adına Bolu ve tüm Türkiye
'de görev yapan tüm polislerin günlerini kutladığını, Allah'ın yar ve yardımcıları olmasını yüce Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.