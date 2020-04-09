Kavga ihbarına giden emniyet müdürü ve polislere tatlı sürprizi - Son Dakika

Kavga ihbarına giden emniyet müdürü ve polislere tatlı sürprizi

Malatya'da, mahallede silahlı kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polisler, tatlıyla karşılandı. Telsizden geçen anonsu duyan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de silahlı kavganın büyük olduğu düşüncesiyle gittiği olay yerinde tatlı sürprizini görünce şaşırdı.

Tecde Mahallesi'nde bulunan bir künefeci, Polis Haftası 'nı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Bölgede hazırlık yapan esnaf, 155 polis hattını arayarak silahlı kavga ihbarında bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri, ihbardaki adrese hareket etti. Telsiz anonsunu duyan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de kavganın büyük olduğu düşüncesiyle olay yerine geldi. Bu sırada siren seslerini duyup balkonlarına çıkan çevredeki vatandaşlar, meraklı gözlerle polis ekiplerine bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. İş yerinden de ellerinde yanan meşalelerle çıkanlar, polislere Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü kutlama amacıyla ihbarda bulunduklarını söyleyip, sosyal mesafe kuralına uyarak beraber tatlı yedi. Balkonlarına çıkan vatandaşlar da durumu anlayarak polisleri alkışladı. Polisler, yıl dönümlerini farklı şekilde kutlayanlara teşekkür etti.

'ANONS GELİNCE 'NE OLUYOR' DİYE GELDİM'

Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, telsizden anonsu duyunca olay yerine geldiğini belirterek, "Duygulandım açıkçası. Anons edildiğinde bende yakında olduğum için, ne olduğunu öğrenmek için kendim intikal ettim. Malatya halkına duyarlılığı için çok teşekkür ediyoruz. Biz onlar için ayaktayız. 175 yıldır onlara hizmet ediyoruz ve inşallah nice yıllar hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan evde kalmalarını, kurallara uymalarını ve onların sağlığı için bu kuralların olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.