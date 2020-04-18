Kavga ihbarına giden jandarmaya baklava sürprizi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine, meşale, çiçek ve baklava sürprizi yapıldı.

Mahmutlar Mahallesi'nde dün, bir grup arasında kavga çıktığı ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz söz konusu bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, grup tarafından meşaleler eşliğinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla karşılandı.

Çiçeklerin verildiği ve bir tepsi baklavanın ikram edildiği jandarma ekipleri, sürprizden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Selahattin Uğurkutu, grup adına gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarmanın özveriyle çalıştığını söyledi.

Güvenlik güçlerine moral vermek istediklerini anlatan Uğurkutu, "Onlar da çok mutlu oldular. İnşallah içinde bulunduğumuz durumu en kısa sürede atlatırız."dedi.