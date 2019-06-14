Son Dakika Haberleri: Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta sürprizi
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Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta sürprizi

1 saat önce

Kırşehir'de bir grup genç, kavga ihbarında bulundukları jandarma ekibine olay yerinde pasta sürprizi yaptı.

Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta sürprizi, System.String[]
Kırşehir'de bir grup genç, kavga ihbarında bulundukları jandarma ekibine olay yerinde pasta sürprizi yaptı.

Kaman ilçesinde bir grup genç, Jandarma Teşkilatının Kuruluş yıl dönümünü askerlerle birlikte kutlamak için plaj alanında bıçaklı kavga ihbarı yaptı. Jandarma ihbar hattını arayan genç, Savcılı Plajı girişinde bıçaklı kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Kısa süre içerisinde kavga ihbarına gelen jandarma görevlileri kavga yerine kuruluş yıl dönümü pastası ile karşılaştı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen görevliler, vatandaşa teşekkür etti.

Vatandaşla birlikte Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı pastası kesildi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:33 Kaynak: İHA
Kaman, Kırşehir, Jandarma, kavga, Güncel
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