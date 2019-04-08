Kavga İhbarına Giden Polis Ekiplerine Sürpriz...konfeti ve Dev Türk Bayrağı ile Karşılandılar

Kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz...Konfeti ve dev Türk Bayrağı ile karşılandılarBOLU - Bolu'da Ülkü Ocakları İl Başkanlığı binası önüne kavga ihbarına giden polis ekipleri binada açılan dev Türk bayrağı ve konfetilerle karşılandı.

Kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz...Konfeti ve dev Türk Bayrağı ile karşılandılar



BOLU - Bolu'da Ülkü Ocakları İl Başkanlığı binası önüne kavga ihbarına giden polis ekipleri binada açılan dev Türk bayrağı ve konfetilerle karşılandı. Ülkücü gençler kavgaya müdahale için aracından hızla inen polislerin gününü kutlayarak birlikte pasta kestiler.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Ülkü Ocakları İl Başkanlığı polislerin gününü kutlamak için ilginç bir organizasyon düzenledi. Ülkü Ocakları İl Binası önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grubun kavga ettiği ihbarıyla olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekiplerin geldiğini gören grup senaryo gereği kavga etmeye başladı.Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etmek için hızla aracından indikten sonra binadan dev Türk bayrağı açılarak konfetiler patlatıldı. Polisler bir anda neye uğradığını şaşırırken, kalabalık gurup sarıldıkları polislere pasta keserek polis haftasını kutladılar.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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