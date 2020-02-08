Kavga ihbarına giden polis, hırsızlık şebekesini çökertti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kavga ihbarına giden polis, hırsızlık şebekesini çökertti - Son Dakika

Kavga ihbarına giden polis, hırsızlık şebekesini çökertti

6 saat önce

Adana'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, eli ayağa bağlanmış ve darp edilmiş vaziyette bulduğu şahıstan yola çıkarak hırsızlık şebekesi üyesi 7 kişiyi yakaladı.

Kavga ihbarına giden polis, hırsızlık şebekesini çökertti, System.String[]

Adana'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, eli ayağa bağlanmış ve darp edilmiş vaziyette bulduğu şahıstan yola çıkarak hırsızlık şebekesi üyesi 7 kişiyi yakaladı. Operasyonda 6 adet çalındı motosiklet ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi 31021 sokakta bulunan atık deposunda meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş, yoldan giderken atık deposundan kavga sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine polisi arayarak adresle ilgili ihbarda bulundu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine sevk edildi. Polis, depoya gittiğinde elleri kolları bağlı bir kişinin iki kişi tarafından darp edildiğini görüp hemen zanlıları gözaltına aldı. Darp edilen zanlı Riyad El A. (19) motosiklet çaldıklarını parçalamak için depoya getirdiklerini ancak Muhammed A.'nın çalınan motosikletin yakının olduğunu söyleyerek geri götürülmesini istediğini kendisinin buna karşı çıkınca Muhammed A. ve yanındaki Ali El D. tarafından el ve ayakları bağlanarak darp edildiğini öne sürdü. Polis, bu bilgi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen hırsızlık dedektifleri, şahısları emniyete getirerek ifadelerine başvurdu. Zanlılar, kendilerinin çalıntı motosikletleri alıp parçalayıp sattıklarını gece de motosikletin parçalanıp satışından sonra para paylaşımı nedeniyle tartışma çıktığını Riyad El A.'nın çıkan anlaşmazlıktan sonra "sizi polise veririm" demesi üzerine darp ettiklerini söyledikleri öğrenildi.


"Kavgadan motosiklet şebekesi çıktı"


Polis, zanlıların motosikleti çalıp kendilerine getiren şahısların isimlerini alarak onları da yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda kısa sürede motosiklet çalıp sattığı öne sürülen İsa M., Muhammed El A., Muhammed H. ve Dahu K.'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Polis 6 çalıntı motosikleti de bularak sahiplerine teslim etti. 7 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sadaka kutularını çaldı, savunması pes dedirtti: Hatırlamıyorum
Bursa'da mağaza açılışı nedeniyle yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu "Özel indirim" reklamı mağaza açılışında izdihama neden oldu Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 16:36:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavga ihbarına giden polis, hırsızlık şebekesini çökertti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]