Son dakika haber! Kavga ihbarına giden polis otoları kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Çorum'da kavga ihbarina giden polis ekipleri kaza yaptı. Kazada 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi caddesi üzerinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine olaya müdahale eden polis ekipleri yardımcı ekip istedi. Farklı güzergahlardan takviye amaçlı olay yerine seyir halinde olan 2 polis otosu havanında yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpımanın etkisiyle kontrolden çıkan polis otosu orta refüjü aşarak karşı şeride geçerken diğer polis otosuda yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Polis otosunun çaptığı kaldırıma devrildi. Kaza da komiser Miraç Erol ve polis memuru Mustafa Ovalı yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı polisler ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Mehmet Gülser kaza hakkında bilgi aldı.

Gazi caddesinde bir ekibin kalabalık bir kavgaya müdahale ederken takviye ekip istediğini belirten Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, "Ekiplerimiz olay yerine hızla yetişmeye çalışırken yolun yağışlı olmasından dolayı kaza geçirdiler. İki ekibimiz kaza yaptı. 2 yaralımız var. Birisi karakolumuzun komiseri diğer polis memuru. Diğer araçtaki sürücü ve ekiplerin sağlık durumu iyi. Hastanede tedavileri sürüyor" dedi.

Öte yandan kavgaya karışan şahısların gözaltına alındığı öğrenildi. - ÇORUM