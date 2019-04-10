Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarına Giden Polise Pasta Sürprizi

Kavga İhbarına Giden Polise Pasta Sürprizi

6 dakika önce

Yalova'da kavga çıktığı ihbarı üzerine Bağlarbaşı Mahallesi'ne gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerinin hazırladığı sürprizle karşılaştı.

Kavga İhbarına Giden Polise Pasta Sürprizi, System.String[]
Yalova'da kavga çıktığı ihbarı üzerine Bağlarbaşı Mahallesi'ne gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerinin hazırladığı sürprizle karşılaştı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde büyük çapta kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan ekipler, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Vatandaşlar, ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayarak, pasta ikramında bulundu.

Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri, mahalle sakinlerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:21 Kaynak: AA
Yalova, Bağlarbaşı, Polis, kavga, Güncel
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