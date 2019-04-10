Kavga İhbarına Giden Polise Pasta Sürprizi
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Yalova'da kavga çıktığı ihbarı üzerine Bağlarbaşı Mahallesi'ne gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerinin hazırladığı sürprizle karşılaştı.
Yalova
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:21 Kaynak: AA
'da kavga
çıktığı ihbarı üzerine Bağlarbaşı
Mahallesi'ne gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerinin hazırladığı sürprizle karşılaştı.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde büyük çapta kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis Haftası
dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan ekipler, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.
Vatandaşlar, ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayarak, pasta ikramında bulundu.
Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri, mahalle sakinlerine teşekkür etti.
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