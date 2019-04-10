Son Dakika Haberleri: Kavga' İhbarına Giden Polislere Anlamlı Kutlama

Kavga' İhbarına Giden Polislere Anlamlı Kutlama

12 dakika önce

– KIRIKKALE'de, 'kavga' ihbarına gelen polis ekipleri, Kırıkkalespor taraftar grupları tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle hazırlanan sürprizle karşılaştı.

Kavga' İhbarına Giden Polislere Anlamlı Kutlama, System.String[]
– KIRIKKALE'de, 'kavga' ihbarına gelen polis ekipleri, Kırıkkalespor taraftar grupları tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle hazırlanan sürprizle karşılaştı. Taraftarlar, meşale yakarak olay yerine gelen polis ekiplerinin 'Polis Haftası'nı' kutladı.

Kırıkkalespor taraftar grupları, Büyükşehir Parkı'nda bir araya gelerek, polise 'kavga' ihbarında bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, alkış ve sloganlarla karşılaştı. 'Polis haftanız kutlu olsun', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan taraftarlar, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü kutladı. Duygu dolu anlar yaşayan polisler, taraftar gruplarına teşekkür etti. Daha sonra pasta kesilip polislere ikram edildi.

Anadolu Kırıkkalespor taraftarlar gruplarından Daltonlar Grup Başkanı Eray Ünver, "Polis Haftamızın 174. Yıldönümünde böyle bir etkinlik ve sürpriz yapmak istedik. Onlar bizim maçlarda güvencemizdir. Gecelerimizin huzuru, gündüzümün öz güveni olarak her zaman yanlarımızda olmalarını canı gönülden istiyoruz. Bugün onlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu fikir ortaya çıktı ve bu fikri uygulamaya koyduk. Bugün buradan tekrar polislerimizin haftasını kutluyoruz. Emeği olan bütün taraftarlarımızı kutluyoruz. Polislerimizi buraya çağırabilmek için kavga görüntüsü verdik ve emeğimiz zayi olmadı" ifadelerini kullandı.

Slogan atıp ıslık çalan taraftarlar, polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı. - Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:01 Kaynak: DHA
Kırıkkalespor, Polis, kavga, Güncel
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