Kavga İhbarına Giden Polislere Çiçekli Karşılama

ELAZIĞ'da, 155 Polis İmdat hattına gelen kavga ihbarı üzerine verilen adrese giden ekipler, sürprizle karşılaştı.

ELAZIĞ'da, 155 Polis İmdat hattına gelen kavga ihbarı üzerine verilen adrese giden ekipler, sürprizle karşılaştı. İhbarı yapanlar Polis Haftası nedeniyle ekiplere çiçek verip, baklava ikram etti.



Çaydaçıra Mahallesi'nden 155 Polis İmdat hattına kavga ihbarında bulunuldu. Verilen adrese giden polis ekipleri sürprizle karşılaştı. İhbarı yapan mahalle sakinleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle ekiplere çiçek verip, baklava ikram etti. Sürpriz karşısında mutlu olduklarını belirten polisler, mahalle sakinlerine teşekkür etti.



- Elazığ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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