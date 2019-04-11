Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarına Giden Polislere Çiçekli Karşılama

Kavga İhbarına Giden Polislere Çiçekli Karşılama

37 dakika önce

ELAZIĞ'da, 155 Polis İmdat hattına gelen kavga ihbarı üzerine verilen adrese giden ekipler, sürprizle karşılaştı.

Kavga İhbarına Giden Polislere Çiçekli Karşılama, System.String[]
ELAZIĞ'da, 155 Polis İmdat hattına gelen kavga ihbarı üzerine verilen adrese giden ekipler, sürprizle karşılaştı. İhbarı yapanlar Polis Haftası nedeniyle ekiplere çiçek verip, baklava ikram etti.

Çaydaçıra Mahallesi'nden 155 Polis İmdat hattına kavga ihbarında bulunuldu. Verilen adrese giden polis ekipleri sürprizle karşılaştı. İhbarı yapan mahalle sakinleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle ekiplere çiçek verip, baklava ikram etti. Sürpriz karşısında mutlu olduklarını belirten polisler, mahalle sakinlerine teşekkür etti. - Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:52 Kaynak: DHA
Elazığ, Polis, kavga, Güncel
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