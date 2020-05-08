Kavga ihbarına giden polislere iftar yemeği sürprizi - Son Dakika

Adıyaman'da bir işletme çalışanları 'kavga' ihbarında bulundukları polis ekiplerine iftar yemeği sürprizi yaptı.



Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında bulunan bir işletmeci, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak 'kavga' ihbarında bulundu. Verilen kavga ihbarının ardından olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. İftar saatinde kavga ihbarına gelen polis ekiplerini, işletme çalışanları alkışlarla karşıladı. Genelde bu tarz sürprizlerle Polis Haftası'nda karşılaşan polis ekipleri, bu defa iftar yemeği sürprizi ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Polis ekipleri, işletme çalışanlarına teşekkür ederek yemeklerini alıp iftarlarını açtı.



Her daim polislerin yanında olduklarını söyleyen işletme çalışanlarından Fatih Özbay, "Polisler bizler için gecesini gündüzüne katarken bizlerde onlar için kayıtsız kalmak istemedik. Böyle bir sürpriz iftar düzenlemek istedik, tamamen steril bir ortamda sosyal mesafe kurallarına uygun. Umarız beğenmişlerdir" diye konuştu. - ADIYAMAN