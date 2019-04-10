Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarına Giden Polislere Pasta Sürprizi

Kavga İhbarına Giden Polislere Pasta Sürprizi

51 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde özel bir çocuk kreşinde kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polisler, pastayla karşılandı.

Kavga İhbarına Giden Polislere Pasta Sürprizi, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde özel bir çocuk kreşinde kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polisler, pastayla karşılandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan özel bir kreşin idarecileri ve öğrencileri Polis Haftası'nı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Kreşte hazırlık yapan yöneticiler, 155 polis hattını arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarın ardından kreşin önüne gelen polis ekipleri hiçbir olay olmadığını fark etti. Bu sırada kreşten çıkan öğrenci ve öğretmenler, içeriye davet ettikleri polislere Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama amacıyla ihbar yaptıklarını söyleyip, beraber pasta kesti. Polisler, yıl dönümlerini farklı şekilde kutlayan kreş yöneticileri ile öğretmenlere teşekkür etti. - Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:14 Kaynak: DHA
Polis, Şanlıurfa, kavga, Güncel
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