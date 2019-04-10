Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Kutlama

Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Kutlama

2 saat önce

KARS'ta İstasyon Mahallesi gençleri, kavga ihbarıyla çağırdıkları polislerin, 10 Nisan Polis Haftası'nı pasta keserek kutladı.

Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Kutlama, System.String[]
KARS'ta İstasyon Mahallesi gençleri, kavga ihbarıyla çağırdıkları polislerin, 10 Nisan Polis Haftası'nı pasta keserek kutladı.

İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi'nden gelen kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye hareket etti. Hızla caddeye giren polisler, ellerinde bayrak ve pasta olan gençler ile karşılaştı. Gençlerin, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle kendilerine sürpriz yaptığını öğrenen polisler duygulu anlar yaşadı.  Pasta kesilen kutlamada polis memurlar da gençlere, "Teşekkürler Kars'ın yiğit gençleri" diyerek, teşekkür etti.

- Kars
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:42 Kaynak: DHA
10 Nisan, Kars, Polis, kavga, Güncel
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