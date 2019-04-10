Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz

Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz

1 saat önce

Adıyaman'da polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri bir kafe ve spor salonunda da gençler tarafından pastayla karşılandı.

Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz, System.String[]
Adıyaman'da polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri bir kafe ve spor salonunda da gençler tarafından pastayla karşılandı.


Altınşehir Mahallesi'ndeki bir kafenin sahipleri, 155 polis imdat hattını arayarak kavga ihbarında bulundu.


Kafede bulunan gençler, kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekiplerine kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunduklarını söyledi.


Polis ekipleri, daha sonra kafe sahipleri ve gençlerle pasta keserek kutlama yaptı.

Polis memuru Enver Türkkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavga ihbarı için geldikleri kafede sürprizle karşılaştıklarını belirterek, "Biz her zaman vatandaşın yanındayız. Bir ömür böyle devam edecek." dedi.

Kafe sahibi Seyfettin Öztürk ise polis ekiplerini mutlu etmek istediklerine işaret ederek, "Polislerimizin ayakları taşa değmesin. Bu mutlu günlerini kutlar, başarılar dilerim." diye konuştu.

Öte yandan, silahlı kavga ihbarı üzerine bir spor salonuna giden polis ekipleri de gençler tarafından pastayla karşılandı. Ekipler, gençlerle birlikte pastayı keserek kutlama yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:32 Kaynak: AA
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