Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz

Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri kafede pastayla karşılandı.

Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri kafede pastayla karşılandı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kafe işletmecisi, 155 polis imdat hattını arayarak kavga ihbarında bulundu.

Polis ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştıklarında kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunulduğunu anladı.

Kafe işletmecisi Yusuf Tatlı, polislere moral ve motivasyon sağlamak için sahte ihbarda bulunduklarını ve geldiklerinde ise pastayla karşıladıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:53 Kaynak: AA
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