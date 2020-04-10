Kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz - Son Dakika

Kars'ta, yapılan kavga ihbarına giden polis ekiplerine mahalle sakinlerince pasta ikram edildi.

İstasyon Mahallesi'nde site sakinleri arasında kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine, polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz şekilde asılsız ihbar için söz konusu mahalleye giden polis ekipleri, pastayla karşılandı.

Mahalle ve site sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yoğun mesai yapan polis ekiplerinin Polis Haftası'nı alkışlarla kutladı.

Pastanın üzerindeki mumları söndüren polisler, mahalleli ve site sakinlerine teşekkür etti.

Vatandaşlardan Caner Özyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle polislerin yoğun şekilde çalıştığını anımsatarak, "Biz de kavga ihbarı vererek polisleri çağırdık ve pasta kestik. Polis Haftası'nı kutluyorum." dedi.