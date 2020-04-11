Kavga ihbarına giden polislere sürpriz karşılama - Son Dakika

Zeytinburnu'nda vatandaşlar 155'i arayarak kavga ihbarında bulunup, sokağa gelen polisleri alkışlarla karşıladı. Polisler ise araçtan anonslarla vatandaşlara teşekkür etti.

İstanbul Zeytinburnu'nda Merkezefendi Mahallesi G-42 Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar 155 polis ihbar hattını arayarak, sokak içerisinde kavga olduğunu bildirdi. İhbarı alan polis ekipleri, olaya müdahale etmek için hızlı bir şekilde sokak içerisine geldiğinde hayatlarının şokunu yaşadı. Sokağa giriş yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinin balkonuna ve camına çıkan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Polis ekipleri de güzel karşılamaya ekip aracından yaptığı anlamlı bir anonsla, "Teşekkür ediyoruz, hepiniz sağ olun var olun, hastası olan rahatsızlığı olanlar vardır. Onları daha fazla rahatsız etmeyelim, çok teşekkür ederiz sağ olun var olun" diyerek sokaktan ayrıldı. - İSTANBUL