Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarına Giden Polislere Sürpriz Kutlama

Kavga İhbarına Giden Polislere Sürpriz Kutlama

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde öğrenciler, kavga ihbarı yapılarak okula çağrılan polis ekipleri için pasta kesti.

Kavga İhbarına Giden Polislere Sürpriz Kutlama, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde öğrenciler, kavga ihbarı yapılarak okula çağrılan polis ekipleri için pasta kesti.

İlçedeki Saray İmam Hatip Ortaokulu ve Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin idarecileri, 155 Polis İmdat hattını arayarak, kavga ihbarında bulundu.

İdareciler, kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekiplerine kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunduklarını belirtti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Daha sonra öğrenciler, okula gelen polis ekiplerini bayraklarla karşıladı ve onlar için pasta kesti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:25 Kaynak: AA
Tekirdağ, Saray, Polis, kavga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Alkol Alıp Aracıyla Denize Uçan Genci, Denize Atlayan Vatandaş Boğulmaktan Kurtardı Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! Son Dakika! YSK Kararını Verdi! Artvin'in Yusuf İlçesinde Seçimler İptal Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:18:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarına Giden Polislere Sürpriz Kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]