Son Dakika › Güncel › Kavga ihbarına giden polislere yaş pasta ikramı - Son Dakika
Kavga ihbarına giden polislere yaş pasta ikramı
6 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kavga ihbarı ile olay yerine giden polisler, alkışlarla karşılanarak yaş pasta ikram edildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kavga ihbarı ile olay yerine giden polisler, alkışlarla karşılanarak yaş pasta ikram edildi.
Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde esnaflar 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle polislere sürpriz yapmak istedi. 155 Polis ihbar hattına arayan esnaflar kavga ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekibi araçtan indiği sırada vatandaşlar, alkışlarla polisleri karşıladı. Vatandaşlar pasta ile gelerek Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yılını kutladı. Sosyal mesafenin korunduğu etkinlikte esnaflar ve polisler birlikte pastayı kesti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:05 Kaynak: İHA
Son Dakika (ÖZEL) Para cezası kesilen vatandaştan ilginç savunma: "Bilmiyorduk" Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı