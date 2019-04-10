Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarına Giden Yunus Timlerine Pastalı, Konfetili Kutlama

Kavga İhbarına Giden Yunus Timlerine Pastalı, Konfetili Kutlama

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da bir kafenin çalışanları, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle 155 İhbar Hattı'nı arayarak kavga ihbarında bulundu.

Kavga İhbarına Giden Yunus Timlerine Pastalı, Konfetili Kutlama, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da bir kafenin çalışanları, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle 155 İhbar Hattı'nı arayarak kavga ihbarında bulundu. Çalışanlar kısa sürede olay yerine gelen Yunus timlerini konfeti ve pastayla karşılayıp sürpriz yaptı.

Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden 2'nci Dumlupınar'da bir kafenin çalışanları, polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. 155 İhbar Hattı'nı arayan çalışanlar, kavga ihbarında bulundu. 3 dakika gibi sürede olay yerine gelen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, konfeti ve pastayla karşılandı. Kafe çalışanları polis ekipleri için hazırladıkları pastayı keserek ikram etti. Polisler kendilerine yapılan sürprizden dolayı işletme çalışanlarına teşekkür etti.

İşletme çalışanları, "Bugün polislerimizin 174'üncü kuruluş yıl dönümüne özel arkadaşlarla bir şaka yapmak istedik. Emniyeti arayıp Dumlupınar şubede olay olduğunu, acil ekip yönlendirmelerini istedik. Sağ olsunlar polis arkadaşlar da bizi kırmadı. 3 dakika içerisinde tüm ekip buradaydı. Güzel bir kutlama yaptık" dedi. - Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:56 Kaynak: DHA
Polis, Afyon, kavga, Güncel
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