Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarında Bulundukları Polisleri Konfeti ve Pastayla Karşıladılar

Kavga İhbarında Bulundukları Polisleri Konfeti ve Pastayla Karşıladılar

1 saat önce

Afyonkarahisar'da bir kafe çalışanları, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu'nun 174. yılı nedeniyle 155 polis ihbar hattını arayarak kavga ihbarında bulundular ve ekipler geldiğinde onları konfeti ve pastayla karşılayıp sürpriz yaptılar.

Kavga İhbarında Bulundukları Polisleri Konfeti ve Pastayla Karşıladılar, System.String[]
Afyonkarahisar'da bir kafe çalışanları, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu'nun 174. yılı nedeniyle 155 polis ihbar hattını arayarak kavga ihbarında bulundular ve ekipler geldiğinde onları konfeti ve pastayla karşılayıp sürpriz yaptılar.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu'nun 174. yılı nedeniyle polislere olan sevgi gösterileri devam ediyor. Kentin en işlek caddelerinden olan Sevgiyolu'nda bir kafe çalışanları, polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdular. Önce 155 polis ihbar hattını arayan çalışanlar kavga ihbarında bulundular. Üç dakika gibi kısa bir sürede olay yerine intikal eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, ihbarcının belirtmiş olduğu adrese geldiklerinde konfeti ve pastayla karşılaştılar. Polisler kendilerine yapılan bu sürprizden dolayı işletme çalışanlarına teşekkür ettiler. İşletme çalışanları ise "Bugün polislerimizin 174. kuruluş yıl dönümüne özel arkadaşlar arasında bir şaka yapmak istedik. Emniyet 155'i arayıp Sevgiyolu Dumlupınar Şube'de olay olduğunu, acil ekip yönlendirmelerini istedik. Sağ olsunlar polis arkadaşlarda bizi kırmadılar 3 dakika içerisinde tüm ekip buradaydı. Güzel bir kutlama yaptık" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:00 Kaynak: İHA
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