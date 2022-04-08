Son dakika! Kavga ihbarına gelen polislere pastalı kutlama - Son Dakika
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Son dakika! Kavga ihbarına gelen polislere pastalı kutlama

08.04.2022 10:08

Edinilen son dakika haberine göre Kavga ihbarına gelen polislere pastalı kutlama Adana'da bir esnaf kavga ihbarında bulunup gelen polislere pastalı kutlama yaptı.

Kavga ihbarına gelen polislere pastalı kutlama

ADANA - Adana'da bir esnaf kavga ihbarında bulunup gelen polislere pastalı kutlama yaptı.

Merkez Çukurova ilçesinde pastane işletmesi Birol Özer, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü nedeniyle polislere sürpriz kutlama hazırladı. 112'yi arayan Özer, Turgut Özal Bulvarı'ndaki iş yerinde kavga yaşandığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine haber merkezi bir ekip yönlendirdi. Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekipler kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaşınca şaşırdı.

Özer, kısa sürede olay yerine sevk edilen ekiplere kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümünü kutlamak için bir ihbarda bulunduklarını söyledi.

Hazırlanan pastayı kesen polis ekipleri Özer'e teşekkür etti.

Son dakika! Kavga ihbarına gelen polislere pastalı kutlama
Son dakika! Kavga ihbarına gelen polislere pastalı kutlama
Son dakika! Kavga ihbarına gelen polislere pastalı kutlama
Son dakika! Kavga ihbarına gelen polislere pastalı kutlama
Son dakika! Kavga ihbarına gelen polislere pastalı kutlama
Son dakika! Kavga ihbarına gelen polislere pastalı kutlama
Son dakika! Kavga ihbarına gelen polislere pastalı kutlama

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kavga ihbarına gelen polislere pastalı kutlama - Son Dakika


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