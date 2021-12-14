Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde Adliye Sarayı karşısında bir çay ocağında yaşanan olayda, amca çocukları mahkeme çıkışında çay ocağında oturdu.
Akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralanırken yaralılardan Altan G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savaş alanına dönen kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili detaylı incelemesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kavga kanlı bitti: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika