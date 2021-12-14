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Kavga kanlı bitti: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kavga kanlı bitti: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

14.12.2021 18:22

Diyarbakır'da adliye çıkışında akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde Adliye Sarayı karşısında bir çay ocağında yaşanan olayda, amca çocukları mahkeme çıkışında çay ocağında oturdu.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralanırken yaralılardan Altan G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savaş alanına dönen kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili detaylı incelemesi sürüyor.

Kavga kanlı bitti: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kavga kanlı bitti: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kavga kanlı bitti: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kavga kanlı bitti: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adliye Sarayı, Yenişehir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavga kanlı bitti: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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