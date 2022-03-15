Kavga kanlı bitti! Eski Ülkü Ocakları il başkanı 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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Kavga kanlı bitti! Eski Ülkü Ocakları il başkanı 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

15.03.2022 21:15

Mersin'de eski Ülkü Ocakları İl Başkanı, 4 kişi ile sokak ortasında kavgaya tutuştu. Eski İl Başkanı, kavga ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ü. ile caddede karşılaştığı 4 kişi arasında tartışma çıktı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Çağrı Ü., tabancasını çekip ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan, hayatını kaybetti. Kavgaya karışanlar kaçarken, yaralanan Çağrı Ü. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavga kanlı bitti! Eski Ülkü Ocakları il başkanı 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Kavga kanlı bitti! Eski Ülkü Ocakları il başkanı 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Kavga kanlı bitti! Eski Ülkü Ocakları il başkanı 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Kavga kanlı bitti! Eski Ülkü Ocakları il başkanı 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Kavga kanlı bitti! Eski Ülkü Ocakları il başkanı 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
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Ülkü Ocakları, Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavga kanlı bitti! Eski Ülkü Ocakları il başkanı 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavga kanlı bitti! Eski Ülkü Ocakları il başkanı 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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