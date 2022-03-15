Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ü. ile caddede karşılaştığı 4 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Çağrı Ü., tabancasını çekip ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan, hayatını kaybetti. Kavgaya karışanlar kaçarken, yaralanan Çağrı Ü. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kavga kanlı bitti! Eski Ülkü Ocakları il başkanı 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika