Son Dakika Haberleri: Kavga Nedeniyle Adliyede Bulunanlar Arasında Yine Kavga Çıktı: 1 Yaralı, 2 Tutuklama (2) - Yeniden

Kavga Nedeniyle Adliyede Bulunanlar Arasında Yine Kavga Çıktı: 1 Yaralı, 2 Tutuklama (2) - Yeniden

1 saat önce

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine; 'Boşanma davası sonrası çıkan kavganın şüphelileri adliyede' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgilerle tekrar servis geçiyoruz.

Kavga Nedeniyle Adliyede Bulunanlar Arasında Yine Kavga Çıktı: 1 Yaralı, 2 Tutuklama (2) - Yeniden, System.String[]
Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine; 'Boşanma davası sonrası çıkan kavganın şüphelileri adliyede' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgilerle tekrar servis geçiyoruz.

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YENİDEN

ZONGULDAK, - ZONGULDAK Adliyesi önünde, çıkan kavgada  Selçuk Koçaklı'nın tabancayla vurularak yaralanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden H.K. ve E.K. tutuklandı.

Olay, öğlen saatlerinde  Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. Daha öncesinde aralarında çıkan kavga nedeniyle  Asliye Ceza Mahkemesi'nde bulunan Selçuk Koçaklı ile yengesinin kardeşi H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle H.K. aracından aldığı tabancayla, Selçuk Koçaklı'ya ateş etti. Karnından yaralanan Koçaklı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerel gazetede muhabirlik yapan Selçuk Koçaklı'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili H.K. ve kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden H.K. ve E.K. tutuklandı, C.K. ve C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:42 Kaynak: DHA

Zonguldak, kavga, Selçuk, 3. Sayfa
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