Kavga sesleri duyan kişi çıktığı balkonda başından vuruldu - Son Dakika

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Kavga sesleri duyan kişi çıktığı balkonda başından vuruldu
6 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 26 yaşındaki Yakup Demircan, sokaktaki silahlı kavga esnasında kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 26 yaşındaki Yakup Demircan, sokaktaki silahlı kavga esnasında kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Örnek Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Sokaktan gelen seslere bakmak için evinin balkonuna çıkan Demircan'ın kafasına mermi isabet etti.
Ağır yaralanan Demircan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:40 Kaynak: AA
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