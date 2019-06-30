Son Dakika Haberleri: Kavga sırasında düşerek başını betona çarpan kişi hastanede öldü
Son Dakika Güncel Haber

Kavga sırasında düşerek başını betona çarpan kişi hastanede öldü

50 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, geçen hafta kavga sırasında düşerek başını beton zemine çarpan emekli doktor, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kavga sırasında düşerek başını betona çarpan kişi hastanede öldü, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde, geçen hafta kavga sırasında düşerek başını beton zemine çarpan emekli doktor, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, emekli genel cerrah Hüseyin Mutlu, Yenicami Mahallesi Gün Sokak'ta geçen pazartesi günü C.O. (58) ile yaşadığı kavga sırasında yere düşerek başını beton zemine çarptı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Mutlu, burada yaşamını yitirdi.
Mutlu'nun cenazesinin, memleketi Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan kavgadan sonra olay yerinden uzaklaşan C.O. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:52 Kaynak: AA
Aydın, Söke, kavga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Karadeniz'e giren ABD savaş gemisiyle ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz DSP'li Muammer Aydın, Twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı Ahmet Davutoğlu'ndan 23 Haziran yorumu: Büyük hüzün duyuyorum Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "erken seçim" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 16:42:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavga sırasında düşerek başını betona çarpan kişi hastanede öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]