Son Dakika Haberleri: Kavga sonrası havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı
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Kavga sonrası havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavga sonrası silahla havaya ateş ettikten sonra kaçan şahıs gözaltına alındı.

Kavga sonrası havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavga sonrası silahla havaya ateş ettikten sonra kaçan şahıs gözaltına alındı.


Olay, Gaziosman Paşa Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan A.(28), bir süre önce yanında çalıştığı patronu Mehmet İ. ile telefonda tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası Serkan A. kardeşi Hakan A. ile eski patronu Mehmet İ.'nin iş yerine giderek kavga ettiler. Yaşanan kavganın ardından iş yerinden ayrılan Serkan A. iş yeri önünde 1 el havaya ateş ederek kardeşi ile birlikte olay yerinden kaçtılar. Polise yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri kaçan şüphelilerden Serkan A'yı Gaziosman Paşa Mahallesi Çilek Sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Çevrede araştırma yapan ekipler Bahçeler Sokak'ta Serkan A'nın kullandığı ruhsatsız silahı poşete sarılı olarak buldu. Olay sonrası kaçan Hakan K'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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