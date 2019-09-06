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Kavga sonrası linç girişimi kamerada

1 saat önce

Kavga sonrası linç girişimi kameradaTUNCELİ - Tunceli'de 2 şahsın arasında çıkan kavga, çok sayıda vatandaşın toplanmasıyla gerginliğe neden oldu.

Kavga sonrası linç girişimi kamerada

TUNCELİ - Tunceli'de 2 şahsın arasında çıkan kavga, çok sayıda vatandaşın toplanmasıyla gerginliğe neden oldu.

İddiaya göre, Merkeze bağlı Moğultay Mahallesi'ndeki bir kahvede Z.T. ile S. S. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada S. S.'yi darp eden Z. T. olay yerinden uzaklaştı. Kavgada kafasına darbe alan S.S. ise aracında bulunan pompalı tüfeği alarak kent merkezinde kendini darp eden şahsı aramaya çıktı. Durumu gören vatandaşlar polise haber verdi. Devreye giren bazı vatandaşlar ise S.S'nin elindeki pompalı tüfeği alarak polise teslim etti.

Olay yerinde çok sayıda vatandaş toplanırken, S.S. polis aracına bindirildiği esnada bazı vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri ve duyarlı vatandaşların araya girmesiyle şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.

Ekipler pompalı tüfeğin bulunduğu araçta ise inceleme yaptı.

Tunceli, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:18 Kaynak: İHA
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