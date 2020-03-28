Kavga var dediler, sürpriz yaptılar - Son Dakika

Sivas'ın Kangal ilçesinde jandarmayı arayarak kavga ihbarında bulunan vatandaşlar, jandarma ekiplerine sürpriz yaparak kolonya ve ıslak mendil hediye etti.



Kangal ilçesine 44 kilometre uzakta bulunan Çetinkaya köyü muhtar Yasin Akbulut, 112 acil çağrı merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerini, muhtar Akbulut ve vatandaşlar köy meydanında karşıladı. Köylüler, jandarma ekiplerine sürpriz yaparak kolonya ve ıslak mendil hediye etti. - SİVAS