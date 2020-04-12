KAVGA VAR İHBARINA GİDEN POLİSE 'POLİS HAFTASI' KUTLAMASI - Son Dakika

Zeytinburnu'nda 'kavga' ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle camlara çıkan vatandaşların alkışlarıyla karşılandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken tedbirlerin uygulanması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında polis ekipleri çalışmalarına devam ederken, gelen her ihbarda değerlendiriliyor. Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi G-42 sokakta bir kavga olduğuna dair akşam saatlerinde gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Olay yerine giden polis ekipleri, sokakta cam ve balkonlara çıkarak kendilerini alkışlayan vatandaşlarla karşılaştı. Vatandaşlar, gelen emniyet ekiplerinin 'Polis Haftası'nı kutlarken, polis ekipleri kendilerini alkışlayan vatandaşlara ekip aracının megafonundan teşekkür etti. Polis ekibi aracından, "Size teşekkür ediyoruz, hepiniz sağ olun, var olun, hastası olan rahatsızlığı olan vatandaşlarda var onları rahatsız etmeyelim " anonsu yapılması da balkon ve camlara çıkan vatandaşlar tarafından alkışla karşılandı.

- İstanbul