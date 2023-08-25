Kavga eden kuzenlerin kavgasında pompalı tüfekle vurulan genç kızın ölüm anı kamerada - Son Dakika

Kavga eden kuzenlerin kavgasında pompalı tüfekle vurulan genç kızın ölüm anı kamerada

Son Güncelleme: 25.08.2023 12:46

Denizli'de iki amca çocuğunun kavgasında öldürülen kasiyer Merve Acar cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin iki kez ateş ettiği görülürken, ağır yaralanan genç kızın telefonla bir yeri aramaya çalıştığı ve yere yığıldığı anlar yer aldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Yusuf Söylemez'in (26) kız meselesi yüzünden kavga ettiği kuzeni Hasan Söylemez'in (25) kaçıp sığındığı markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 20 Ağustos'ta Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan Hasan Söylemez ile amcasının oğlu Yusuf Söylemez, parkta buluştu. Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'yı de getirdi. Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı. Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, önce markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı.

Kavga eden kuzenlerin kavgasında pompalı tüfekle öldürülen kasiyerin görüntüleri ortaya çıktı

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Karnına saçmalar isabet eden Merve Acar ile göğsüne saçmalar isabet eden Hasan Söylemez, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Acar ve Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Acar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kavga eden kuzenlerin kavgasında pompalı tüfekle öldürülen kasiyerin görüntüleri ortaya çıktı

ÇEYİZ PARASI BİRİKTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar'a ait olan markette kasiyer olarak çalışan Acar, 21 Ağustos'ta Denizli'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Acar'ın muhtar Çakar'ın baldızı olduğu, eniştesine ait olan markette çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Acar'ın işletme ve uluslararası ilişkiler bölümlerini bitirdiği de belirtildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Hasan Söylemez'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kavga eden kuzenlerin kavgasında pompalı tüfekle öldürülen kasiyerin görüntüleri ortaya çıktı

CİNAYET ŞÜPHELİSİ İLE YANINDAKİ 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri tespit etti. Ekipler, Yusuf Söylemez ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A., İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan katil zanlısı Yusuf Söylemez (26) ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ve Buse K. tutuklanırken, Tolga G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Markete ait güvenlik kamerası görüntülerinde market önünde Yusuf Söylemez ile tartışan Hasan Söylemez'in markete girmesi ardından Yusuf Söylemez'in yanındaki 6 kişiyle ve elindeki pompalı tüfekle markete girip, önce Merve Acar'ı ardından Hasan Söylemez'i vurduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca olay yerindeki vatandaşların Acar'a yardım etmeye çalışması ve Acar'ın sağlık ekiplerince ambulansa taşınması yer aldı.

Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, kavga, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavga eden kuzenlerin kavgasında pompalı tüfekle vurulan genç kızın ölüm anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavga eden kuzenlerin kavgasında pompalı tüfekle vurulan genç kızın ölüm anı kamerada - Son Dakika
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