Kavgacı tavşanların komik halleri fotokapana böyle yansıdı - Son Dakika
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Kavgacı tavşanların komik halleri fotokapana böyle yansıdı

19.03.2022 14:22

Kavgacı tavşanların komik halleri fotokapana böyle yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğal alanlarında kavga eden iki tavşanın eğlenceli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kavgacı tavşanların komik halleri fotokapana böyle yansıdı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğal alanlarında kavga eden iki tavşanın eğlenceli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. Birbirine kafa tutan sevimli tavşanların komik halleri ise kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

Birbirine kafa tutan iki tavşanın sevimli halleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapanına yansıdı. Birbirlerine vurarak gecenin karanlığında kaybolan iki havyanın eğlenceleri halleri ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

Kavgacı tavşanların komik halleri fotokapana böyle yansıdı

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Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kavga, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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