Son Dakika Haberleri: Kavgada Ağır Yaralanan Suriyeli Kurtarılamadı

Kavgada Ağır Yaralanan Suriyeli Kurtarılamadı

4 dakika önce

ADANA'da, 13 gün önce, trafikte çıkan tartışmada başına parke taşıyla vurularak yaralanan Suriyeli evli ve 1 çocuk babası Hüsamettin Hacı (34), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kavgada Ağır Yaralanan Suriyeli Kurtarılamadı, System.String[]
ADANA'da, 13 gün önce, trafikte çıkan tartışmada başına parke taşıyla vurularak yaralanan Suriyeli evli ve 1 çocuk babası Hüsamettin Hacı (34), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 9 Şubat Cumartesi günü Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat G. (20) ve Naim İnal T. (34), elektrikli motosikleti hızlı kullandığı için Hüsamettin Hacı, babası Velit Hacı (54), beraberindeki Mohammad Shalhamı (24) ve Muhammed Sahric (27) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, Murat G., Hüsamettin Hacı'nın başına yerden aldığı parke taşıyla vurdu. Ağır yaralanan Hüsamettin Hacı, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Murat G. tutuklanırken, Naim İnal T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren Hüsamettin Hacı, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Hacı'nın ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hüsamettin Hacı'nın ablası Sabah Hacı, "Kardeşim ölmemek için savaştan kaçtı ama burada öldü" dedi. Hüsamettin Hacı'nın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:05 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 Çocuğuyla Birlikte Yeni Eve Taşınan Kadın, Yatak Odasında Ev Sahibinin Tacizine Uğradı Alparslan Türkeş'in Adı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Verildi

Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:09:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavgada Ağır Yaralanan Suriyeli Kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]