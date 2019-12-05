Son Dakika Haberleri: Kavgada araya giren oğlunu sırtından vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Kavgada araya giren oğlunu sırtından vurdu - Son Dakika

Kavgada araya giren oğlunu sırtından vurdu

6 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, eşini darbeden kişiyi araya girerek kendisine müdahale eden oğlunu tüfekle sırtından vurarak, yaraladı.

Kavgada araya giren oğlunu sırtından vurdu, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, eşini darbeden kişiyi araya girerek kendisine müdahale eden oğlunu tüfekle sırtından vurarak, yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Damarlı Mahallesinde meydana geldi. H.D., iddiaya göre evde, eşini darp etmeye başladı. Çiftin oğlu E.D., araya girerek, babasına müdahale etmeye çalıştı. Bunun üzerine baba H.D. kendisine ait evdeki tüfeği aldı. Babasının elindeki tüfeği gören E.D., evden kaçmak istedi. Oğlunun kaçtığını gören baba tüfeği ateşleyerek, oğlunu sırtından vurdu. E.D. ihbar üzerine olay olay yerine gelen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. E.D'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. E. D. ilk ifadesinde babasının annesini darp ederken araya girdiğini, sonra da babasının kendisini vurduğunu anlattı. Gözaltına alınan H.D. ise Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ölümüyle yürekleri dağlayan Ceren Özdemir'in evine ilk kez girildi
Yüksekokul binasından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili acı gerçek Ceren Özdemir'in acılı babası konuştu: Katil için idam çıksın Baba, kendisini ve eşini bıçaklayan oğluna 25 yıl hapis cezası verildiğini duyunca tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 16:45:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavgada araya giren oğlunu sırtından vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]