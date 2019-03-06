Kavgada, Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kavga ettiği arkadaşı Mehmet Nuri S. (34) tarafından göğsünden bıçaklanan Kadir Durgut (33), yaşamını yitirdi.
ADIYAMAN'ın Besni
ilçesinde kavga
ettiği arkadaşı Mehmet Nuri
S. (34) tarafından göğsünden bıçaklanan Kadir Durgut (33), yaşamını yitirdi.
Olay, gece geç saatlerde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Durgut ile arkadaşı Mehmet Nuri S. arasında sokakta yürürken bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanındaki bıçağı çeken Mehmet Nuri S., Durgut'u göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Durgut'u gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesi
'ne götürülen Durgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durgut'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp
Birimi'ne gönderildi. Polis
Mehmet Nuri S.'yi kısa sürede yakalayarak, sorgulanmak üzere emniyete götürdü.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:50 Kaynak: DHA
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