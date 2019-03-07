Son Dakika Haberleri: Kavgada Ateşlenen Tabancadan Çıkan Kurşun Umutcan'ın Bacağına İsabet Etti

Kavgada Ateşlenen Tabancadan Çıkan Kurşun Umutcan'ın Bacağına İsabet Etti

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kavga eden kimliği belirsiz 2 kişiden birinin belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi sonucu, yoldan geçen 14 yaşındaki Umutcan P. vuruldu.

Kavgada Ateşlenen Tabancadan Çıkan Kurşun Umutcan'ın Bacağına İsabet Etti, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kavga eden kimliği belirsiz 2 kişiden birinin belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi sonucu, yoldan geçen 14 yaşındaki Umutcan P. vuruldu. Bacağından yaralanan çocuk, hastanede tedaviye alınırken, polis olaydan sonra kaçan ikiliyi arıyor.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, sokak ortasında bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında taraflardan biri belindeki tabancayı çıkartarak, ateşledi. Rastgele ateş açan saldırganın tabancasından çıkan mermilerden biri yolda yürüyen Umutcan P.'nin bacağına isabet etti. Kavga eden iki kişi, kaçtı. Umutcan P. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından  Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:04 Kaynak: DHA

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