Kavgada Ateşlenen Tabancadan Çıkan Kurşun Umutcan'ın Bacağına İsabet Etti
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kavga eden kimliği belirsiz 2 kişiden birinin belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi sonucu, yoldan geçen 14 yaşındaki Umutcan P. vuruldu.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, kavga
eden kimliği belirsiz 2 kişiden birinin belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi sonucu, yoldan geçen 14 yaşındaki Umutcan P. vuruldu. Bacağından yaralanan çocuk, hastanede tedaviye alınırken, polis olaydan sonra kaçan ikiliyi arıyor.
Olay, Bursa
'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, sokak ortasında bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında taraflardan biri belindeki tabancayı çıkartarak, ateşledi. Rastgele ateş açan saldırganın tabancasından çıkan mermilerden biri yolda yürüyen Umutcan P.'nin bacağına isabet etti. Kavga eden iki kişi, kaçtı. Umutcan P. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
, kaçan 2 kişiyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. - Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:13 Kaynak: DHA
Yöneticiliği Bırakıp 'Süt Taksi'yi Kurdu, Siparişlere Yetişemiyor
Sır Gibi Ölüm! Rezidansın 15. Katından Atlayarak İntihar Etti
İzmir'de Kaçak Silah Fabrikasına Helikopterli Operasyon: 46 Gözaltı
Konya'da Komşular Arasındaki Taşlı Kavga Bugün de Sürdü