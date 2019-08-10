Son Dakika Haberleri: Kavgada baba ve oğlu bıçakla yaralandı
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Kavgada baba ve oğlu bıçakla yaralandı

56 dakika önce

Zonguldak'ta çıkan kavgada, baba ve oğlu bıçakla yaralandı.

Zonguldak'ta çıkan kavgada, baba ve oğlu bıçakla yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Selçuk A, henüz belirlenemeyen nedenle Zafer (62) ve oğlu Burak Ömür (39) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk A, bıçakla baba ve oğlunu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.
Zafer ve Burak Ömür, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen zanlı Selçuk A. gözaltına alındı.
Bahçelievler Mahallesi, Zonguldak, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:37 Kaynak: AA
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