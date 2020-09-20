Kavgada baltalı saldırıda kulağı kesildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, C.G.'nin baltayla saldırdığı B.A.'nın kulağında kesik oluştu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, C.G.'nin baltayla saldırdığı B.A.'nın kulağında kesik oluştu. B.A., hastanede tedaviye alındı. Olay, sabaha karşı Bozhane mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü oldukları öğrenilen B.A. ile C.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda, C.G. baltayla B.A.'ya saldırdı. Kulağı kesilen B.A., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan C.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.?

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.?

Bozhane, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:20 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Kavgada baltalı saldırıda kulağı kesildi - Son Dakika

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